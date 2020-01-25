Ван Цян: “Работа в межсезонье даёт свои результаты”

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Ван Цян впервые вышла в четвёртый круг турнира в Мельбурне, обыграв Серену Уильямс со счётом 6:4, 6:7(2), 7:5.

“Я очень счастлива сейчас. Я верила в том, что однажды у меня получится подобное, но я не знала когда именно. Этот день случился сегодня. Я очень упорно работала в межсезонье, и эти труды дали свои плоды. После нашего матча в Нью-Йорке я очень много занималась в зале, и результаты этой работы можно было сегодня увидеть.

Всегда хочется обыграть топ-игрока, но перед самим матчем тебя начинает трусить. Во втором сете я вела 5:3 и начала нервничать, слабо подавала. Я не могла поверить в то, что выиграла первый сет и веду веду во втором. Я уже стала бороться сама с собой, старалась сконцентрироваться и играть в свой лучший теннис”.

Летом прошлого года от рака скончался тренер китаянки Питер Макнамара.

“Он мне всегда снится. Думаю, он смотрел сегодняшний матч и гордится мной. Я очень надеюсь, что он был здесь и наблюдал за мной. Очень по нему скучаю”.



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Источник:

ausopen.com