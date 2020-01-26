Новое на сайте

еще
Воскресенье, 26 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисAustralian Open. Барти продолжает борьбу за титул на домашнем турнире
Теннис

Australian Open. Барти продолжает борьбу за титул на домашнем турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 09:22

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Сегодня, 06:58

Australian Open. Костенко выигрывает дебютный матч на турнире

Вчера, 10:15

Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте

Вчера, 07:55

Australian Open. Сестры Киченок сыграют друг против друга в первом круге в миксте

Эшли Барти второй год подряд сыграет в четвертьфинале соревнований

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Читайте также:  Стамбул. Вондроушова и Мартич поспорят за первый титул в сезоне

Четвёртый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) – Элисон Риск (США, 18) 6:3, 1:6, 6:4

В решающем сете австралийская теннисистка вела со счётом 4:1, однако не сумела сразу воспользоваться преимуществом. Барти впервые за три матча обыграла Риск: ранее австралийка дважды проигрывала сопернице на траве в 2016 году на турнире ITF в Истборне и в прошлом сезоне на Уимблдоне.

Во вторник Эшли будет бороться за дебютный полуфинал в Мельбурне. Соперницей австралийки станет Петра Квитова. Представительница Чехии выиграла четыре из семи матчей против Барти, однако Эшли одержала победу в трёх предыдущих встречах. В прошлом году Квитова обыграла Барти в четвертьфинале Australian Open.

Читайте также:  Как Осака впервые первенствовала на Australian Open. ВИДЕО

> София Кенин и Онс Жабер впервые сыграют в четвертьфинале “Шлема”

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Новак Джокович: “Мой сын любит играть в теннис только со мной и со своим лучшим другом”

Australian Open. Джокович и Раонич встретятся в четвертьфинале турнира

Рафаэль Надаль: “Сегодня я провел свой лучший матч на турнире”

Ник Кириос: “Сейчас у меня ноги будто бы весят по 40 килограммов каждая”

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 25 января. Результаты дня

Закрыть