Australian Open. Барти продолжает борьбу за титул на домашнем турнире

Четвёртый круг Эшли Барти (Австралия, 1) – Элисон Риск (США, 18) 6:3, 1:6, 6:4
В решающем сете австралийская теннисистка вела со счётом 4:1, однако не сумела сразу воспользоваться преимуществом. Барти впервые за три матча обыграла Риск: ранее австралийка дважды проигрывала сопернице на траве в 2016 году на турнире ITF в Истборне и в прошлом сезоне на Уимблдоне.
Во вторник Эшли будет бороться за дебютный полуфинал в Мельбурне. Соперницей австралийки станет Петра Квитова. Представительница Чехии выиграла четыре из семи матчей против Барти, однако Эшли одержала победу в трёх предыдущих встречах. В прошлом году Квитова обыграла Барти в четвертьфинале Australian Open.