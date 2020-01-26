Australian Open. Барти продолжает борьбу за титул на домашнем турнире

Новости

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Эшли Барти второй год подряд сыграет в четвертьфинале соревнований



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) – Элисон Риск (США, 18) 6:3, 1:6, 6:4

В решающем сете австралийская теннисистка вела со счётом 4:1, однако не сумела сразу воспользоваться преимуществом. Барти впервые за три матча обыграла Риск: ранее австралийка дважды проигрывала сопернице на траве в 2016 году на турнире ITF в Истборне и в прошлом сезоне на Уимблдоне.

Во вторник Эшли будет бороться за дебютный полуфинал в Мельбурне. Соперницей австралийки станет Петра Квитова. Представительница Чехии выиграла четыре из семи матчей против Барти, однако Эшли одержала победу в трёх предыдущих встречах. В прошлом году Квитова обыграла Барти в четвертьфинале Australian Open.

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