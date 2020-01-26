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Теннис

Дель Потро потребуется еще одна операция на колене

Евгений НикитюкНет комментариев
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Аргентинский теннисист будет прооперирован завтра.

Как сообщает пресс-служба спортсмена, экс-третьей ракетке мира потребуется еще одна операция на колене.

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Хуан Мартин дель Потро принял решение после продолжительных консультаций с докторами, что ему нужно еще одно хирургическое вмешательство. Теннисист, несмотря на успешную операцию на колене в Барселоне в июле прошлого года, продолжает испытывать боль. Сообщается, что дель Потро не может не только прыгать и бегать без боли, но выполнять и обычные действия в повседневной жизни, например, подниматься по лестнице.

Напомним, в июне 2019 года аргентинец получил травму колена во время выступления на турнире в Лондоне.

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Ранее, в октябре в 2018 году, Хуан Мартин повредил правое колено и был вынужден пропустить в том числе Итоговый турнир-2018 и Открытый чемпионат Австралии-2019. Тогда дель Потро удалось избежать хирургического вмешательства.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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