Дель Потро потребуется еще одна операция на колене

Хуан Мартин дель Потро принял решение после продолжительных консультаций с докторами, что ему нужно еще одно хирургическое вмешательство. Теннисист, несмотря на успешную операцию на колене в Барселоне в июле прошлого года, продолжает испытывать боль. Сообщается, что дель Потро не может не только прыгать и бегать без боли, но выполнять и обычные действия в повседневной жизни, например, подниматься по лестнице.
Напомним, в июне 2019 года аргентинец получил травму колена во время выступления на турнире в Лондоне.
Ранее, в октябре в 2018 году, Хуан Мартин повредил правое колено и был вынужден пропустить в том числе Итоговый турнир-2018 и Открытый чемпионат Австралии-2019. Тогда дель Потро удалось избежать хирургического вмешательства.
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