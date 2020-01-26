Итоги крупнейшего в Украине юниорского турнира в Святопетровском

Чемпионами в одиночном разряде “Viccourt Cup” стали итальянец Леонардо Маргароли и Юлия Авдеева из России. В парном турнире победу одержали дуэты Монс Дальберг/Макс Касниковси (Швеция/Польша) и Юлия Миддендорф/Настасья Мариана Шунк (Германия).
В основной сетке турнира стартовали 13 представителей Украины (5 юношей и 8 девушек): лучший результат показали Михаил Моссур, Анастасия Соболева, Мария Глагола и Дарья Есипчук, которые дошли до второго круга. В парных четвертьфиналах сыграли пары Илья Максимчук/Михаил Моссур и Владлена Бокова/Мария Глагола.