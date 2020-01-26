Итоги крупнейшего в Украине юниорского турнира в Святопетровском

Новости

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Australian Open. Костенко выигрывает дебютный матч на турнире

Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте

Australian Open. Сестры Киченок сыграют друг против друга в первом круге в миксте

На этой неделе на кортах Украинского теннисного центра “Viccourt” прошёл турнир J1



С 18 по 25 января на крытых хардовых кортах Украинского теннисного центра “Viccourt” проходил международный юниорский турнир ITF первой категории – крупнейший в истории нашей страны.

Чемпионами в одиночном разряде “Viccourt Cup” стали итальянец Леонардо Маргароли и Юлия Авдеева из России. В парном турнире победу одержали дуэты Монс Дальберг/Макс Касниковси (Швеция/Польша) и Юлия Миддендорф/Настасья Мариана Шунк (Германия).

В основной сетке турнира стартовали 13 представителей Украины (5 юношей и 8 девушек): лучший результат показали Михаил Моссур, Анастасия Соболева, Мария Глагола и Дарья Есипчук, которые дошли до второго круга. В парных четвертьфиналах сыграли пары Илья Максимчук/Михаил Моссур и Владлена Бокова/Мария Глагола.

Напомним, что вчера в Святопетровском мастер-класс провёл Илья Марченко, который также принял участие в церемонии награждения победителей турнира.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Украинский теннисный центр.