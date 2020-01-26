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Теннис

Итоги крупнейшего в Украине юниорского турнира в Святопетровском

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На этой неделе на кортах Украинского теннисного центра “Viccourt” прошёл турнир J1

С 18 по 25 января на крытых хардовых кортах Украинского теннисного центра “Viccourt” проходил международный юниорский турнир ITF первой категории – крупнейший в истории нашей страны.

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Чемпионами в одиночном разряде “Viccourt Cup” стали итальянец Леонардо Маргароли и Юлия Авдеева из России. В парном турнире победу одержали дуэты Монс Дальберг/Макс Касниковси (Швеция/Польша) и Юлия Миддендорф/Настасья Мариана Шунк (Германия).

В основной сетке турнира стартовали 13 представителей Украины (5 юношей и 8 девушек): лучший результат показали Михаил Моссур, Анастасия Соболева, Мария Глагола и Дарья Есипчук, которые дошли до второго круга. В парных четвертьфиналах сыграли пары Илья Максимчук/Михаил Моссур и Владлена Бокова/Мария Глагола.

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Напомним, что вчера в Святопетровском мастер-класс провёл Илья Марченко, который также принял участие в церемонии награждения победителей турнира.

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Фото: Украинский теннисный центр.

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Источник: btu.org.ua
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