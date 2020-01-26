Милош Раонич: “В матче с Джоковичем мне необходимо полностью завладеть инициативой”

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Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Australian Open. Костенко выигрывает дебютный матч на турнире

Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте

Australian Open. Сестры Киченок сыграют друг против друга в первом круге в миксте

Канадский теннисист встретился с прессой после выхода в четвертьфинал на Australian Open.



О победе над Марином Чиличем

“Я многое делал правильно в этом матче, у меня была четкая идея, как мне нужно играть. Я счастлив, что сумел воплотить этот план в жизнь и проводить игру так, как хотел. Когда хорошо подаешь, то это заметно помогает, ты можешь добывать простые очки, когда выходишь вперед после удачной подачи. Кроме того, мне кажется, я и во многом другом преуспел. В любом случае, когда я могу рассчитывать на свою первую подачу, то это уже здорово, и еще сейчас я хорошо двигаюсь. Я пользуюсь тем преимуществом, которое получаю благодаря агрессивной игре”.

О предстоящем поединке против Новака Джоковича

“Мне нужно будет постараться подавать очень хорошо, это очевидно. Кроме того, нужно будет заставлять его проводить как можно больше розыгрышей на его подаче. Мы уже отыграли много матчей друг с другом. Мне необходимо сосредоточиться на том, что нужно делать лично мне, чтобы полностью завладеть инициативой”.

О сотрудничестве с Марио Тудором (экс-хорватский теннисист)

“Мы работаем уже некоторое время. Он очень меня поддерживает, он показывает это каждый день. Мне хотелось сосредоточиться на том, чтобы быть здоровым. Сейчас мне комфортно работать с Марио, мы отлично общаемся”.

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