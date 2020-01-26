Ник Кириос: “Сейчас у меня ноги будто бы весят по 40 килограммов каждая”

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Австралиец поделился эмоциями после победы над Кареном Хачановым в пяти сетах.



“Это был просто эпичный матч, я понятия не имею, что это вообще было. Если честно, сейчас у меня ноги будто бы весят по 40 килограммов каждая. Очень эмоциональный момент. Такого со мной не случалось уже 4-5 лет, с матча против Сеппи. Однозначно, это один из лучших матчей в моей карьере, один из самых сумасшедших. Это было немыслимо. У меня был матчбол в третьем сете, в четвертом. Когда я проигрывал 7-8, то у меня было столько мыслей в голове, я думал обо всем, думал, что проиграю, это был сумасшествие. Хачанову не воздают должное в достаточной мере. Он отыграл и в прошлом матче часа 4. Затем вновь вышел на корт и продемонстрировал вот такое выступление, я думал, что в концовке он отыграл на невероятном уровне.

Я в большом предвкушении от предстоящего матча против Рафаэля Надаля. Играть против одного из величайших игроков на центральном корте твоего домашнего Шлема – это, черт побери, круто. У меня есть полно времени перед следующей игрой. Очевидно, это будет еще одна битва физических возможностей. С ним ничего не дается легко. У него сегодня был рутинный матч, так что он себя чувствует в хорошем состоянии. С нетерпением жду эту игру, ради таких матчей ты и играешь”.

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