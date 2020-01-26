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Теннис

Рафаэль Надаль: “Сегодня я провел свой лучший матч на турнире”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Я хорошо себя чувствовал, это был мой лучший матч на турнире на данный момент. Большая разница между тем, какие у меня были ощущения сегодня, и в другие дни. Я отлично подавал, сумел оказать давление на форхенде, после подачи мог забить в один удар. Придает ли мне это больше уверенности в преддверии следующего матча? Каждый день – это новая история. Но, важно делать шаг вперед и я его сделал”.

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В 1/8 финала Рафаэль Надаль сыграет против австралийца Ника Кириоса.

“Нравится ли мне Кириос? Я не знаю, я не знаю его лично, чтобы у меня было четкое мнение. Когда он делает какие-то, на мой взгляд, нехорошие вещи, то он мне не нравится. Когда он играет в отличный теннис, то наш Тур от этого только выигрывает, я это приветствую. Такие игроки важны для нашего спорта. Когда он может играть в свой лучший теннис, когда играет со всей страстью, то он как раз является одним из таких теннисистов”.

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Источник: btu.org.ua
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