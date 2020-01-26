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Теннис

Свитолина: Свою цену и ценность я знаю

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#Свитолина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не обращает внимания на критические комментарии болельщиков.

Об этом сказала сама теннисистка.

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“Если честно, я пережила уже тот период, когда читала комментарии болельщиков после матча и огорчалась. Свою цену и ценность я знаю”, сказала Свитолина.

Источник: champion.com.ua
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