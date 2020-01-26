Свитолина: Свою цену и ценность я знаю

#Свитолина
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина не обращает внимания на критические комментарии болельщиков.
Об этом сказала сама теннисистка.
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“Если честно, я пережила уже тот период, когда читала комментарии болельщиков после матча и огорчалась. Свою цену и ценность я знаю”, сказала Свитолина.
“Если честно, я пережила уже тот период, когда читала комментарии болельщиков после матча и огорчалась. Свою цену и ценность я знаю”, сказала Свитолина.
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