Доминик Тим: “В матчах с Монфисом я всегда показываю свой лучший теннис”

Новости

Ньюпорт-Бич. Калинина сыграет в основной сетке

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Australian Open. Костенко выигрывает дебютный матч на турнире

Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте

Австриец прокомментировал свой выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии.



“Думаю, что сегодня я провел свой лучший матч на турнире в этом году. Это отличные, отличные эмоции. Еще вчера на тренировке я чувствовал себя здорово. Счет матча выглядит так, будто бы поединок был прошел проще, чем на самом деле. Думаю, что мне повезло, что в каждом из сетов были ранние брейки. Это задавало тон всему матчу, все складывалось так, как мне хотелось. Я сумел удержать все геймы на своей подаче, я здорово подавал. Возможно, дело в том, что в матчах против Монфиса я всегда показываю свой лучший теннис.

Я очень счастлив, потому что впервые сыграют в четвертьфинале на этом турнире. Независимо от того, с кем я буду играть, это будет увлекательный поединок”.

В 1/4 финала Доминик Тим встретится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, который сегодня обыграл Ника Кириоса.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь