Доминик Тим: “В матчах с Монфисом я всегда показываю свой лучший теннис”

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Австриец прокомментировал свой выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии.
“Думаю, что сегодня я провел свой лучший матч на турнире в этом году. Это отличные, отличные эмоции. Еще вчера на тренировке я чувствовал себя здорово. Счет матча выглядит так, будто бы поединок был прошел проще, чем на самом деле. Думаю, что мне повезло, что в каждом из сетов были ранние брейки. Это задавало тон всему матчу, все складывалось так, как мне хотелось. Я сумел удержать все геймы на своей подаче, я здорово подавал. Возможно, дело в том, что в матчах против Монфиса я всегда показываю свой лучший теннис.