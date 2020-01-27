Экс-третья ракетка мира перенес операцию на колене

Напомним, в июне 2019 года дель Потро получил травму колена во время выступления на турнире в Лондоне.
Ранее, в октябре в 2018 году, Хуан Мартин повредил правое колено и был вынужден пропустить в том числе Итоговый турнир-2018 и Открытый чемпионат Австралии-2019. Тогда дель Потро удалось избежать хирургического вмешательства.
Delpo recién, después de la cirugía, la segunda en la rodilla derecha. #FuerzaDelpo @delpotrojuan pic.twitter.com/ONsXObximp
— TeamDelpo (@teamdelpo) January 27, 2020
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