Экс-третья ракетка мира перенес операцию на колене

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Хуан Мартин дель Потро сегодня был прооперирован в клинике в Майами. Накануне пресс-служба теннисиста сообщила, что аргентинцу нужна помощь хирургов из-за продолжающейся боли в колене.



Теннисист, несмотря на успешную операцию на колене в Барселоне в июле прошлого года, продолжал испытывать проблемы не только на тренировках, но и в повседневной жизни.

Напомним, в июне 2019 года дель Потро получил травму колена во время выступления на турнире в Лондоне.

Ранее, в октябре в 2018 году, Хуан Мартин повредил правое колено и был вынужден пропустить в том числе Итоговый турнир-2018 и Открытый чемпионат Австралии-2019. Тогда дель Потро удалось избежать хирургического вмешательства.

Delpo recién, después de la cirugía, la segunda en la rodilla derecha. #FuerzaDelpo @delpotrojuan pic.twitter.com/ONsXObximp — TeamDelpo (@teamdelpo) January 27, 2020

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