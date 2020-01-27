Роджер Федерер: “Меня радует, что я сумел справиться с испытанием и был готов играть”

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Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Australian Open. Костенко выигрывает дебютный матч на турнире

Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте

Australian Open. Сестры Киченок сыграют друг против друга в первом круге в миксте

Третья ракетка мира ответил на вопросы журналистов после победы в четвертом круге Australian Open.



О матче против Мартона Фучовича

“У Фучовича был отличный старт, лучше и не придумаешь. Он обыгрывал меня по всем параметрам. Я просто старался делать то, что было в моих силах. Было ясно, что мне нужно что-то менять, если я хочу задержаться в этом матче. К счастью, мне удалось найти наконец свой ритм во второй партии. Я бы сказал, если бы мне не удалось в начале этого сета заполучить преимущество, не знаю, как все сложилось бы дальше”.

О восстановлении после матча с Джоном Миллманом

“Я не делаю ничего особенного. Пятисетовый матч – это такая история, когда последствия ты можешь чувствовать на протяжении нескольких дней. Я просто старался делать всю свою рутину, хорошо спать, делать растяжку и массаж. Я очень рад, что в свои 38 лет и после всего, через что я прошел за свою карьеру, я сумел справиться с таким испытанием и быть готов играть. Утром вчера и сегодня это было так, мол, я полежу еще часок в кровати, а потом на раз-два-три попробую встать и посмотреть, в каком состоянии мой организм”.

О предстоящем матче против Тенниса Сандгрена

“Мне удалось посмотреть немного его игру с Фабио Фоньини, это был интересный матч. Также я смотрел его игру в 2018 году, когда он мог стать моим потенциальным соперником по полуфиналу. Я удивлен, что он только 100-й в рейтинге, мне кажется, он показывает теннис на уровне топ-20. Будут ли иметь значение условия? Мне все равно, днём мы будем играть или вечером. Сегодня, например, было очень свежо, в позднее время корт супер-медленный. Например, у Фучовича был сегодня всего один эйс за всю игру. Нужно уметь приспосабливаться к любым условиям, потому что на мэйджорах ты просто обязан это делать”.

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