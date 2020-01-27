Стэн Вавринка: “Сейчас я в лучшей физической форме, чем в прошлом году”

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Швейцарец прокомментировал свою пятисетовую победу над Даниилом Медведевым на Australian Open.



“Я чувствую, что я плодотворно использовал время в межсезонье, чтобы подготовиться к старту 2020 года. Физически я сейчас в лучшей форме, лучше двигаюсь, чем в прошлом году, и все это благодаря колоссальной работе на каждой тренировке. На этом турнире я чувствую себя отлично и надеюсь, что так будет и дальше.

Сегодня я примерно такого матча с Медведевым и ожидал, потому что я играл с одним из сильнейших теннисистов в Туре. Я знал, что он сделает все, что в его силах, чтобы пробиться в четвертьфинал. В четвертой партии я не дал нервам взять верх, мне удалось выиграть этот сет, а в пятом сете мне уже было нечего терять. Я очень счастлив, что так сыграл и сумел показать такой уровень тенниса.

Сейчас я буду отдыхать и наслаждаться своей победой. Следующий матч точно будет тяжелым. Александр Зверев – теннисист из топ-10 и он уже меня обыгрывал, это будет трудный матч”.

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