Australian Open. Джокович в десятый раз обыгрывает Раонича и выходит в полуфинал

Теннисисты провели на корте почти 3 часа. За весь матч Джокович реализовал 2 брейкпоинта из 16, а Раонич не воспользовался 2 своими шансами на брейк. В активе серба 4 эйса при одной двойной, 29 виннеров и 14 невынужденных ошибок. На счету канадца 18 эйсов и 6 двойных ошибок, по 48 виннеров и невынужденных ошибок.
Для Новака Джоковича это десятая победа в матчах против Милоша Раонича. За все 10 матчей канадец сумел взять у серба всего один сет (еще в 2014 году на грунте).
В 1/2 финала действующий чемпион сыграет против Роджера Федерера. Для соперников это будет 50-й очный поединок, Джокович ведет 26-23.
В активе серба 4 из 5 последних сыгранных поединков (Федерер одержал победу в последнем очном матче на Итоговом турнире-2019), Джокович не проигрывает Федереру на турнирах Большого Шлема с 2012 года (5 матчей подряд) и в общей статистике их матчей на мэйджорах лидирует 10-6.
C 2008 года Новак Джокович не прошел в полуфинал в Мельбурне только 5 раз (2009, 2010, 2014, 2017, 2018), а во всех остальных сезонах становился победителем. За всю карьеру 32-летний серб ни разу не проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
Just too good.@DjokerNole | #AusOpenpic.twitter.com/GHAvP8kc0v
— ATP Tour (@atptour) January 28, 2020
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