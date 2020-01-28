Новое на сайте

еще
Вторник, 28 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисAustralian Open. Джокович в десятый раз обыгрывает Раонича и выходит в полуфинал
Теннис

Australian Open. Джокович в десятый раз обыгрывает Раонича и выходит в полуфинал

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 19:31

Кубок Федерации. Расписание матчей сборной Украины на турнире в Эстонии

Вчера, 17:16

В США теннисисты соберут средства для благотворительного фонда Элины Свитолиной

Вчера, 13:41

Ньюпорт-Бич. Калинина сыграет в основной сетке

26.01.20 09:22

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Новак Джокович продолжает свою победную серию в матчах с канадским теннисистом.

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Читайте также:  Чемпионат Европы. Ваншельбойм и Белобородько стали бронзовыми призёрами

Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 2) – Милош Раонич (Канада, 32) 6-4, 6-3, 7-6(1)

Теннисисты провели на корте почти 3 часа. За весь матч Джокович реализовал 2 брейкпоинта из 16, а Раонич не воспользовался 2 своими шансами на брейк. В активе серба 4 эйса при одной двойной, 29 виннеров и 14 невынужденных ошибок. На счету канадца 18 эйсов и 6 двойных ошибок, по 48 виннеров и невынужденных ошибок.

Для Новака Джоковича это десятая победа в матчах против Милоша Раонича. За все 10 матчей канадец сумел взять у серба всего один сет (еще в 2014 году на грунте).

Читайте также:  Теннисный мир отреагировал на гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта

В 1/2 финала действующий чемпион сыграет против Роджера Федерера. Для соперников это будет 50-й очный поединок, Джокович ведет 26-23.

В активе серба 4 из 5 последних сыгранных поединков (Федерер одержал победу в последнем очном матче на Итоговом турнире-2019), Джокович не проигрывает Федереру на турнирах Большого Шлема с 2012 года (5 матчей подряд) и в общей статистике их матчей на мэйджорах лидирует 10-6.

Читайте также:  Кэтрин Беллис: "Я рада, что снова начала играть, и наслаждаюсь каждой секундой"

C 2008 года Новак Джокович не прошел в полуфинал в Мельбурне только 5 раз (2009, 2010, 2014, 2017, 2018), а во всех остальных сезонах становился победителем. За всю карьеру 32-летний серб ни разу не проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 − 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Australian Open

Элина Свитолина займет четвертое место в рейтинге по итогам Australian Open

Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 28 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Стало известно расписание матчей сборной Украины в Эстонии

Закрыть