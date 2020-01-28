Australian Open. Джокович в десятый раз обыгрывает Раонича и выходит в полуфинал

Новости

Кубок Федерации. Расписание матчей сборной Украины на турнире в Эстонии

В США теннисисты соберут средства для благотворительного фонда Элины Свитолиной

Ньюпорт-Бич. Калинина сыграет в основной сетке

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Новак Джокович продолжает свою победную серию в матчах с канадским теннисистом.



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) – Милош Раонич (Канада, 32) 6-4, 6-3, 7-6(1)

Теннисисты провели на корте почти 3 часа. За весь матч Джокович реализовал 2 брейкпоинта из 16, а Раонич не воспользовался 2 своими шансами на брейк. В активе серба 4 эйса при одной двойной, 29 виннеров и 14 невынужденных ошибок. На счету канадца 18 эйсов и 6 двойных ошибок, по 48 виннеров и невынужденных ошибок.

Для Новака Джоковича это десятая победа в матчах против Милоша Раонича. За все 10 матчей канадец сумел взять у серба всего один сет (еще в 2014 году на грунте).

В 1/2 финала действующий чемпион сыграет против Роджера Федерера. Для соперников это будет 50-й очный поединок, Джокович ведет 26-23.

В активе серба 4 из 5 последних сыгранных поединков (Федерер одержал победу в последнем очном матче на Итоговом турнире-2019), Джокович не проигрывает Федереру на турнирах Большого Шлема с 2012 года (5 матчей подряд) и в общей статистике их матчей на мэйджорах лидирует 10-6.

C 2008 года Новак Джокович не прошел в полуфинал в Мельбурне только 5 раз (2009, 2010, 2014, 2017, 2018), а во всех остальных сезонах становился победителем. За всю карьеру 32-летний серб ни разу не проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Just too good.@DjokerNole | #AusOpenpic.twitter.com/GHAvP8kc0v — ATP Tour (@atptour) January 28, 2020

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: Getty Images.