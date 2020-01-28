Элина Свитолина займет четвертое место в рейтинге по итогам Australian Open

Вчера, 19:31
Кубок Федерации. Расписание матчей сборной Украины на турнире в Эстонии
Вчера, 17:16
В США теннисисты соберут средства для благотворительного фонда Элины Свитолиной
Вчера, 13:41
Ньюпорт-Бич. Калинина сыграет в основной сетке
26.01.20 09:22
Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира
Украинская теннисистка поднимется на одну позицию в обновленном рейтинге WTA.Независимо от дальнейших результатов на Открытом чемпионата Австралии Элина Свитолина сможет улучшить свое положение в мировой классификации.
Напомним, что Свитолина начала турнир на 5-й строчке, а 4-е место в последний раз занимала в октябре прошлого года.
На австралийском «Шлеме» украинка дошла до третьего круга, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.
Далее Элина Свитолина продолжит свой сезон на Кубке Федерации.
Сегодня в Мельбурне определилась первая пара соперниц в 1/2 финала.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Jimmie48 Photography / WTA.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: