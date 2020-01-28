Элина Свитолина займет четвертое место в рейтинге по итогам Australian Open

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Украинская теннисистка поднимется на одну позицию в обновленном рейтинге WTA.



Независимо от дальнейших результатов на Открытом чемпионата Австралии Элина Свитолина сможет улучшить свое положение в мировой классификации.

Напомним, что Свитолина начала турнир на 5-й строчке, а 4-е место в последний раз занимала в октябре прошлого года.

На австралийском «Шлеме» украинка дошла до третьего круга, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Далее Элина Свитолина продолжит свой сезон на Кубке Федерации.

Сегодня в Мельбурне определилась первая пара соперниц в 1/2 финала.

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Фото: Jimmie48 Photography / WTA.