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Теннис

Стало известно расписание матчей сборной Украины в Эстонии

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Первый матч состоится 6 февраля

#Эстония, #Украина

Источник – ФТУ.

На следующей неделе сборную Украины матчем с Болгарией стартует в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Поединки пройдут в Таллинне.

Стало известно расписание матчей сборной Украины в Таллине:

– 6 февраля, в четверг, в 16:00 (по местному времени) – матч против сборной Болгарии

– 7 февраля, в пятницу, в 16:00 (по местному времени) – матч против сборной Хорватии

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В субботу, 8 февраля в 13:00, состоятся поединки за право выйти в плей-офф Мировой группы (лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А).

Ранее Свитолина сохранит место в ТОП-5 рейтинга WTA после Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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