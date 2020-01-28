Стало известно расписание матчей сборной Украины в Эстонии

Первый матч состоится 6 февраля
#Эстония, #Украина
Источник – ФТУ.
На следующей неделе сборную Украины матчем с Болгарией стартует в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.
Поединки пройдут в Таллинне.
Стало известно расписание матчей сборной Украины в Таллине:
– 6 февраля, в четверг, в 16:00 (по местному времени) – матч против сборной Болгарии
– 7 февраля, в пятницу, в 16:00 (по местному времени) – матч против сборной Хорватии
В субботу, 8 февраля в 13:00, состоятся поединки за право выйти в плей-офф Мировой группы (лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А).
Ранее Свитолина сохранит место в ТОП-5 рейтинга WTA после Australian Open.
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