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Теннис

Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA

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Украинская теннисистка улучшит позицию после австралийского мейджора

#Свитолина, #WTA

Источник – sport.ua.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Это стало известно после вылета Петры Квитовой в рамках 1/4 финала. Отметим, что чешка могла обойти Элину в случае своей победы на турнире и оставить ее на пятом месте. Ни одна из теннисисток, которые остались в борьбе за трофей, не смогут изменить положение украинки: Эшли Барти и Симона Халеп находятся выше в мировой классификации и могут только увеличить разрыв в очках, другим даже победы не хватит, чтобы опередить Свитолину.

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Отметим, что после завершения турнира Элина обойдет в рейтинге японку Наоми Осаку, которая не сумела защитить прошлогодний титул.

Предыдущий раз Свитолина находилась в ТОП-4 рейтинга WTA в октябре прошлого года. Ее личный рекорд – третья позиция.

Источник: champion.com.ua
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