Украинская теннисистка улучшит позицию после австралийского мейджора
#Свитолина, #WTA
Источник – sport.ua.
Пятая ракетка мира Элина Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Это стало известно после вылета Петры Квитовой в рамках 1/4 финала. Отметим, что чешка могла обойти Элину в случае своей победы на турнире и оставить ее на пятом месте. Ни одна из теннисисток, которые остались в борьбе за трофей, не смогут изменить положение украинки: Эшли Барти и Симона Халеп находятся выше в мировой классификации и могут только увеличить разрыв в очках, другим даже победы не хватит, чтобы опередить Свитолину.