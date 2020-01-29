Джокович может возглавить рейтинг ATP

Новак Джокович снова может стать первой ракеткой мира

#Джокович, #Australian Open

Источник – isport.ua.

Вторая ракетка мира Новак Джокович может подняться на первое место рейтинга в ближайшие дни.

Об этом сообщает isport.ua.

На первой позиции с октября находится Рафаэль Надаль, однако испанец покинул Australian Open на стадии четвертьфинала. В то время, как Джокович поборется в полуфинале.

Если сербу удастся победить Федерера, а затем одержать победу в финале турнира, то Джокович поднимется на первое место рейтинга.

Напомним, определились полуфиналисты Australian Open.

Ранее сообщалось, что Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.