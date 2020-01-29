Джокович может возглавить рейтинг ATP

Новак Джокович снова может стать первой ракеткой мира
#Джокович, #Australian Open
Источник – isport.ua.
Вторая ракетка мира Новак Джокович может подняться на первое место рейтинга в ближайшие дни.
Об этом сообщает isport.ua.
На первой позиции с октября находится Рафаэль Надаль, однако испанец покинул Australian Open на стадии четвертьфинала. В то время, как Джокович поборется в полуфинале.
Если сербу удастся победить Федерера, а затем одержать победу в финале турнира, то Джокович поднимется на первое место рейтинга.
Напомним, определились полуфиналисты Australian Open.
Ранее сообщалось, что Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.
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