ITF перенесла зональный турнир Кубка Федерации из Китая

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Решение было принято в связи с распространением эпидемии коронавируса в Поднебесной



Международная теннисная федерация перенесла зональный турнир в Первой группе Азия/Океания, который был запланирован 4-8 февраля в Дунгуане. Новое место проведения пока остаётся неизвестным. За выход в плей-офф будут бороться сборные Китая, Тайваня, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Узбекистана.

27 января ITF направила предложение провести турнир Казахстану и в этот же день Федерация тенниса обратилась к правительству страны и подтвердила, что технически готова это сделать.

Сегодня Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Казахстан приняла рад дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории страны, в том числе отклонив предложение от ITF.

Напомним, что ранее ATP отменила “челленджеры” в Китае, которые были запланированы на март.



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Источник:

ktf.kz