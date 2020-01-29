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Теннис

ITF перенесла зональный турнир Кубка Федерации из Китая

Евгений НикитюкНет комментариев
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Решение было принято в связи с распространением эпидемии коронавируса в Поднебесной

Международная теннисная федерация перенесла зональный турнир в Первой группе Азия/Океания, который был запланирован 4-8 февраля в Дунгуане. Новое место проведения пока остаётся неизвестным. За выход в плей-офф будут бороться сборные Китая, Тайваня, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Узбекистана.

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27 января ITF направила предложение провести турнир Казахстану и в этот же день Федерация тенниса обратилась к правительству страны и подтвердила, что технически готова это сделать.

Сегодня Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Казахстан приняла рад дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории страны, в том числе отклонив предложение от ITF.

Напомним, что ранее ATP отменила “челленджеры” в Китае, которые были запланированы на март.

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Источник:
ktf.kz

Источник: btu.org.ua
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