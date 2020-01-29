ITF перенесла зональный турнир Кубка Федерации из Китая

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Решение было принято в связи с распространением эпидемии коронавируса в Поднебесной
Международная теннисная федерация перенесла зональный турнир в Первой группе Азия/Океания, который был запланирован 4-8 февраля в Дунгуане. Новое место проведения пока остаётся неизвестным. За выход в плей-офф будут бороться сборные Китая, Тайваня, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Узбекистана.
27 января ITF направила предложение провести турнир Казахстану и в этот же день Федерация тенниса обратилась к правительству страны и подтвердила, что технически готова это сделать.
Сегодня Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Казахстан приняла рад дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории страны, в том числе отклонив предложение от ITF.
Напомним, что ранее ATP отменила “челленджеры” в Китае, которые были запланированы на март.