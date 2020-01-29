Кубок Федерации. Осака, Уильямс и Андрееску сыграют за свои сборные в феврале

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На второй неделе февраля 16 сборных будут бороться за восемь путёвок в Финал Кубка Федерации, который состоится в апреле. Напомним, что летом прошлом года ITF приняла решение реформировать женский командный турнир по аналогии с Кубком Дэвиса. В финальной части сыграют 12 команд, которые на протяжении недели будут бороться за трофей.

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Квалификация • 7-8 февраля

США – Латвия

Место проведения: Эверетт, США

Покрытие: хард (зал)

США: Серена Уильямс, София Кенин, Элисон Риск, Кори Гауфф, Бетани Маттек-Сэндс

Латвия: Анастасия Севастова, Елена Остапенко, Диана Марцинкевич, Даниэла Висмане

Нидерланды – Беларусь

Место проведения: Гаага, Нидерланды

Покрытие: грунт (зал)

Нидерланды: Кики Бертенс, Аранча Рус, Лесли Керхов, Инди де Вром, Деми Схюрс

Беларусь: Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Лидия Морозова

Румыния – Россия

Место проведения: Клуж-Напока, Румыния

Покрытие: хард (зал)

Румыния: Ана Богдан, Ирина Мария Бара, Елена Габриэла Русе, Жаклин Адина Кристиан, Ралука Олару

Россия: Екатерина Александрова, Анастасия Палвюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анна Калинская

Бразилия – Германия

Место проведения: Флорианополис, Бразилия

Покрытие: грунт

Бразилия: Габриэла Се, Тельяна Перейра, Каролина Алвес, Лаура Пигосси, Луиза Стефани

Германия: Лаура Зигемунд, Татьяна Мария, Анна-Лена Фридсам, Антония Лоттнер

Испания – Япония

Место проведения: Мурсия, Испания

Покрытие: грунт

Испания: Карла Суарес-Наварро, Сара Соррибес-Тормо, Алёна Большова, Лара Арруабаррена, Георгина Гарсия-Перес

Япония: Наоми Осака, Мисаки Дои, Куруми Нара, Эна Сибихара, Суко Аояма

Швейцария – Канада

Место проведения: Биль, Швейцария

Покрытие: хард (зал)

Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Штефани Фёгеле, Тимеа Бачински

Канада: Бьянка Андрееску, Лейла Энни Фернандес, Эжени Бушар, Габриэла Дабровски

Бельгия – Казахстан

Место проведения: Кортрейк, Бельгия

Покрытие: хард (зал)

Бельгия: Элис Мертенс, Кирстен Флипкенс, Исалин Бонавентюр, Грет Миннен

Казахстан: Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Ярослава Шведова

Словакия – Великобритания

Место проведения: Братислава, Словакия

Покрытие: грунт (зал)

Словакия: Виктория Кужмова, Яна Чепелова, Ребекка Шрамкова, Магдалена Рыбарикова, Анна-Каролина Шмидлова

Великобритания: Хизер Уотсон, Гарриет Дарт, Наикта Бэйнс, Кэти Суон, Эмма Радукану

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