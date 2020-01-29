Кубок Федерации. Осака, Уильямс и Андрееску сыграют за свои сборные в феврале
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Стали известны составы сборных на матчи квалификации обновлённого командного турнира
На второй неделе февраля 16 сборных будут бороться за восемь путёвок в Финал Кубка Федерации, который состоится в апреле. Напомним, что летом прошлом года ITF приняла решение реформировать женский командный турнир по аналогии с Кубком Дэвиса. В финальной части сыграют 12 команд, которые на протяжении недели будут бороться за трофей.
Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Квалификация • 7-8 февраля
США – Латвия
Место проведения: Эверетт, США
Покрытие: хард (зал)
США: Серена Уильямс, София Кенин, Элисон Риск, Кори Гауфф, Бетани Маттек-Сэндс
Латвия: Анастасия Севастова, Елена Остапенко, Диана Марцинкевич, Даниэла Висмане
Нидерланды – Беларусь
Место проведения: Гаага, Нидерланды
Покрытие: грунт (зал)
Нидерланды: Кики Бертенс, Аранча Рус, Лесли Керхов, Инди де Вром, Деми Схюрс
Беларусь: Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Лидия Морозова
Румыния – Россия
Место проведения: Клуж-Напока, Румыния
Покрытие: хард (зал)
Румыния: Ана Богдан, Ирина Мария Бара, Елена Габриэла Русе, Жаклин Адина Кристиан, Ралука Олару
Россия: Екатерина Александрова, Анастасия Палвюченкова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анна Калинская
Бразилия – Германия
Место проведения: Флорианополис, Бразилия
Покрытие: грунт
Бразилия: Габриэла Се, Тельяна Перейра, Каролина Алвес, Лаура Пигосси, Луиза Стефани
Германия: Лаура Зигемунд, Татьяна Мария, Анна-Лена Фридсам, Антония Лоттнер
Испания – Япония
Место проведения: Мурсия, Испания
Покрытие: грунт
Испания: Карла Суарес-Наварро, Сара Соррибес-Тормо, Алёна Большова, Лара Арруабаррена, Георгина Гарсия-Перес
Япония: Наоми Осака, Мисаки Дои, Куруми Нара, Эна Сибихара, Суко Аояма
Швейцария – Канада
Место проведения: Биль, Швейцария
Покрытие: хард (зал)
Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Штефани Фёгеле, Тимеа Бачински
Канада: Бьянка Андрееску, Лейла Энни Фернандес, Эжени Бушар, Габриэла Дабровски
Бельгия – Казахстан
Место проведения: Кортрейк, Бельгия
Покрытие: хард (зал)
Бельгия: Элис Мертенс, Кирстен Флипкенс, Исалин Бонавентюр, Грет Миннен
Казахстан: Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Ярослава Шведова
Словакия – Великобритания
Место проведения: Братислава, Словакия
Покрытие: грунт (зал)
Словакия: Виктория Кужмова, Яна Чепелова, Ребекка Шрамкова, Магдалена Рыбарикова, Анна-Каролина Шмидлова
Великобритания: Хизер Уотсон, Гарриет Дарт, Наикта Бэйнс, Кэти Суон, Эмма Радукану
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