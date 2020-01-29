Надаль проиграл Тиму и покинул Australian Open

Матч продолжался 4 часа 14 минут
#Том, #Надаль
Источник – Чемпион.
Австралиец Доминик Тим (АТР 5) в четвертьфинале турнира Australian Open 2020 победил первого сеяного Рафаэля Надаля.
Том сумел выиграть три сета на тайбрейке. Матч продолжался 4 часа 14 минут.
В полуфинале Тим встретится с Александром Зверевым из США (АТР 4), который в четвертьфинале ранее победил швейцарца Станисласа Ваврінку (АТР 15).
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
1/4 финала, 29 января
Доминик Тим – Рафаэль Надаль 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)
Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.
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