Надаль проиграл Тиму и покинул Australian Open

Матч продолжался 4 часа 14 минут

#Том, #Надаль

Источник – Чемпион.

Австралиец Доминик Тим (АТР 5) в четвертьфинале турнира Australian Open 2020 победил первого сеяного Рафаэля Надаля.

Том сумел выиграть три сета на тайбрейке. Матч продолжался 4 часа 14 минут.

В полуфинале Тим встретится с Александром Зверевым из США (АТР 4), который в четвертьфинале ранее победил швейцарца Станисласа Ваврінку (АТР 15).

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

1/4 финала, 29 января

Доминик Тим – Рафаэль Надаль 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.