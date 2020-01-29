Определились полуфиналисты Australian Open

В полуфинале Тим сыграет с Зверевым, а Джокович – Федерером

#Том, #Путин, #Australian Open

Источник – Чемпион.

В первом полуфинале Australian Open Доминик Тим (АТР 5) встретится с Александром Зверевым из США (АТР 4).

Тим в четвертьфинале победил Рафаэля Надаля (АТР 1). Зверев же был сильнее швейцарца Станисласа Ваврінку (АТР 15).

Во втором полуфинале сыграют Роджер Федерер (АТР 3) и Новак Джокович (АТР 2). В четвертьфинале Федерер переиграл американца Тенніса Сандгрена (АТР 100), а Джокович – канадца Милоша Раонича (АТР 35).

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.