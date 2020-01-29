Рафаэль Надаль: “В матче против Тима не было такого момента, когда бы я сдался”

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Первая ракетка мира ответил на вопросы журналистов после поражения в четвертьфинале Australian Open от Доминика Тима.



“Что бы мне хотелось изменить в этом матче? Выиграть любой из тай-брейков. Не могу объяснить, почему не сумел взять ни один из них. Наверное, Тим играл лучше меня. У меня был отличный шанс выиграть первую партию, я вел 5-3 и у меня был сетбол. Это было важное очко, дальше я не сумел хорошо сыграть на тай-брейке. Во втором сете Тим всегда возвращал на мою половину корта еще один мяч и я оказывался в трудном положении. Не думаю, что я провел плохой матч. На протяжении всей игры у меня был хороший настрой, я боролся, у меня были шансы, не было такого момента, когда бы я сдался, я доволен тем, насколько был сосредоточен на игре. Возможно, иногда стоило сыграть решительнее, но условия были трудными.

Был ли я немного раздраженным? Если честно, я так не считаю. У меня не было негативного настроя, даже в тяжелые моменты. Я старался выложиться максимально. Я не верю, что удача все решает. Нельзя все сводить к удаче, когда матч продолжался 4 часа и мы оба были так близки. Это ведь игрок ударяет по мячу. Он делал это хорошо, действовал решительно. Что касается меня, то я ошибался чуть больше. Условия, как я говорил, были тяжелыми. С новыми мячами мне было играть чуть лучше, но Тим был очень быстрым, хорошо чувствовал мяч. Он пробивал очень сильно, принимал мяч так, что мне было трудно ответить. Мне немного не хватило точности, особенно в последнем сете.

Сегодня мне не хватило двух очков, чтобы перевести игру в пятый сет. Я бился до конца. Физически и психологически я приложил усилия. Это трудно морально, особенно с таким соперником. Ключевые моменты не сложились в мою пользу. Вот и все, так просто, это спорт. Сегодня что-то он сумел сделать лучше, чем я, хотя между нами разница была минимальной. Я доволен своим настроем, который я показал на корте. Что я теперь могу сделать, так это продолжить работать и постараться добраться к тому максимальному уровню, который мне необходим, чтобы выигрывать турниры”.

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