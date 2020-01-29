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Теннис

Свитолина и Ястремская заявились на турнир в Индиан-Веллсі

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В прошлом году Даяна выбыла в первом круге турнира

#Свитолина, #Ястремская

Источник – sportarena.com.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир WTA Premier Mandatory, который пройдет с 11 по 22 марта в американском Индиан-Уэллсе.

Об этом сообщает сайт турнира.

В прошлом сезоне Элина дошла до полуфинала турнира, в котором уступила будущей победительнице Бьянке Андреєску из Канады. Канадка, которая восстанавливается после травмы, также находится в заявке на турнир.

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Даяна Ястремская в прошлом розыгрыше выбыла в первом круге, проиграв австралийке Дарье Гавриловой.

Элина Свитолина по результатам прошлых матчей Australian Open гарантировала себе четвертую позицию в обновленном рейтинге WTA.

Ранее, Ястремская не будет защищать титул в Хуахине.

Источник: champion.com.ua
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