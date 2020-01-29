Свитолина и Ястремская заявились на турнир в Индиан-Веллсі

В прошлом году Даяна выбыла в первом круге турнира
#Свитолина, #Ястремская
Источник – sportarena.com.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на первый в сезоне турнир WTA Premier Mandatory, который пройдет с 11 по 22 марта в американском Индиан-Уэллсе.
Об этом сообщает сайт турнира.
В прошлом сезоне Элина дошла до полуфинала турнира, в котором уступила будущей победительнице Бьянке Андреєску из Канады. Канадка, которая восстанавливается после травмы, также находится в заявке на турнир.