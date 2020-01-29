Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 29 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Андрезьё-Бутеон, Франция ($60,000; Hard- Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Катарина Завацкая (Украина, 4) – Миртий Жорж (Франция, WC) 7:6(5), 6:7(4), 6:2

Нонтхабури, Таиланд ($25,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

Марианна Закарлюк (Украина, Q) – Супапитч Кыарум (Таиланд, Q) 3:6, 6:4, 1:6



Каир, Египет ($15,000; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

Юрий Джавакян (Украина) – Александр Игошин (Россия, 8) 3:6, 6:4, 6:3

Пары. Основная сетка. 1 круг

Олег Хотков/Лю Ханьюй (Украина/Китай) – Даниэль Литвинов/Вячеслав Юлик (Россия) 6:3, 3:6, 10-6

Монастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Марат Девятьяров/Ён Пак Лонг (Украина/Гонконг) – Тьягу Какау/Энрико Далла Валле (Португалия/Италия) 4:6, 6:3, 10-6



Тунис, Тунис (Grade 2; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Мария Долженко (Украина, Q) – Фиона Арресе-Мата (Испания, 7) 6:1, 6:3

Каир, Египет (Grade 4; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Артём Бабаев (Украина) – Роберто Мичели (Италия) 2:6, 3:6

Данил Щеблыкин (Украина) – Ян Коберски (Польша, 10) 6:4, 4:6, 7:5

Пары. Основная сетка. 1 круг

Елизавета Чередник/Есения Овчарова (Украина) – Сальма Эльриди/Фарах Хаитман Хассем (Египет) 6:1, 6:1

Артём Бабаев/Даниил Щеблыкин (Украина) – Али Метвалли/Юссеф Мусса (Египет) 6:2, 6:4

Сидней Доллар/Андрей Алексеев (Украина) – Ахмед Атеф/Зиад Хамед (Египет, 6) 6:7(2), 0:6

Найроби, Кения (Grade 4; Clay – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Тарас Пахаренко/Мутсафа Бенмира (Украина/Марокко) – Рагав Харш/Сампрас Виктор Ракотондраинибе (Индия/Мадагаскар) 1:6, 6:4, 10-7

Киш, Иран (Grade 5; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Денис Замараев (Украина, Q) – Бардия Зияи (Иран) 6:1, 6:0

Ставангер, Норвегия (Grade 5; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Владимир Якубенко/Леннон Рорк Джонс (Украина/Япония) – Габриэле Камилли/Мацей Кос (Италия/Польша, 3) 6:4, 6:4



Тарб, Франция (U14; Super Category; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Александр Пономарь (Украина, 3) – Фади Бидан (Ливан) 5:7, 3:6

Анастасия Фирман (Украина, 11) – Тамара Костич (Австрия) 7:6(0), 6:7(4), 5:7

Пары. Основная сетка. 2 круг

Константин Мантач/Даниил Сарксян (Украина/Россия) – Илья Мальцев/Егор Плешивцев (Россия) 6:3, 6:7(4), 10-7

Александр Пономарь/Луи-Лу Лангенакен (Украина/Бельгия, 2) – Мартин Лундалус/Рафаэль Сегадо-Эстеве (Испания) 6:7(4), 1:6

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