Александр Зверев: “Раньше на турниры Большого Шлема я приезжал с большими ожиданиями от себя”

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Немецкий теннисист провел пресс-конференцию после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.



“В начале матча мне было трудно войти в свой игровой ритм. В первом сете я не чувствовал мяч. Из-за ночных матчей мне было трудно адаптироваться к другим условиям, погода была более теплой. Мяч был другим, более летающим, а Вавринка пробивал по мячу мощно, это доставляло мне проблемы. К счастью, я сумел приноровиться и в итоге показал хорошую игру. Здорово, когда можешь повернуть ход игры в свою пользу.

Раньше на турниры Большого Шлема я приезжал с большими ожиданиями от себя. Я чувствовал, что вхожу в число фаворитов и обязан подтвердить этот статус. Плохое выступление на ATP Cup занизило мои ожидания в Мельбурне, из-за этого я был более спокоен и сумел получить удовольствие от самого пребывания на турнире. Здесь со мной мой лучший друг, моя девушка, фантастическая команда, которая знает, как обо мне позаботиться. Теннисисты – сложные люди, этот спорт для нас – вся жизнь, ты нуждаешься в окружении, которое понимает, как с этим справляться. Какое-то время я боролся сам с собой, со своими страхами. Поэтому сейчас я счастлив, что могу показывать такой отличный теннис вместе со своей привычной командой. Многие люди считают себя экспертами и делают свои выводы, не зная ничего по сути. Они говорят, что я должен менять тренера. Но правда в том, что только благодаря своему папе я могу расти как игрок. С ними я достиг всех этих результатов и я надеюсь, что мы будем работать вместе как можно дольше”.

В 1/2 финала Australian Open Александр Зверев сыграет против австрийца Доминика Тима.

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