Australian Open. Мугуруса победила Халеп на пути в свой первый финал в Мельбурне

В стартовом сете Мугуруса вышла вперёд 5:3 с брейком, однако Халеп сумела сравнять счёт и повести 6:5. Испанка отыграла два сетбола на своей подаче и затем спасла ещё два на тай-брейке, при этом выиграла сет с третьей попытки. Во втором сете после череды брейков румынка вела 5:3, после чего Гарбинье выиграла четыре гейма подряд, не дав сопернице приблизиться к сетболам.
Испанская теннисистка одержала четвёртую победу над Халеп в их шести встреча. В последний раз Мугуруса играла против румынки в полуфинале Открытого чемпионата Франции в 2018 году.
Мугуруса стала третьей представительницей Испании, которая сыграет в финале Australian Open: в 1994-95 годах в финале турнира играла Аранча Санчес-Викарио, а 1998 году финалисткой турнира стала её нынешний тренер Кончита Мартинес.
Это будет четвёртый финал на “Шлемах” для испанки: в 2015 году она дошла до финала на Уимблдоне, в 2016 году выиграла титул на Ролан Гаррос, а в 2017 – стала победительницей травяного “мэйджора”.
В решающем матче Гарбинье Мугуруса сыграет против Софии Кенин, которая ранее сегодня оказалась сильнее первой ракетки мира Эшли Барти. В прошлом сезоне теннисистки провели единственную встречу на старте турнира WTA Premier Mandatory в Пекине, в которой победу одержала представительница США.
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