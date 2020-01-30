Australian Open. Мугуруса победила Халеп на пути в свой первый финал в Мельбурне

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Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Гарбинье Мугуруса будет бороться за свой третий титул на турнирах Большого Шлема



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния, 4) 7:6(8), 7:5

В стартовом сете Мугуруса вышла вперёд 5:3 с брейком, однако Халеп сумела сравнять счёт и повести 6:5. Испанка отыграла два сетбола на своей подаче и затем спасла ещё два на тай-брейке, при этом выиграла сет с третьей попытки. Во втором сете после череды брейков румынка вела 5:3, после чего Гарбинье выиграла четыре гейма подряд, не дав сопернице приблизиться к сетболам.

Испанская теннисистка одержала четвёртую победу над Халеп в их шести встреча. В последний раз Мугуруса играла против румынки в полуфинале Открытого чемпионата Франции в 2018 году.

Мугуруса стала третьей представительницей Испании, которая сыграет в финале Australian Open: в 1994-95 годах в финале турнира играла Аранча Санчес-Викарио, а 1998 году финалисткой турнира стала её нынешний тренер Кончита Мартинес.

Это будет четвёртый финал на “Шлемах” для испанки: в 2015 году она дошла до финала на Уимблдоне, в 2016 году выиграла титул на Ролан Гаррос, а в 2017 – стала победительницей травяного “мэйджора”.

В решающем матче Гарбинье Мугуруса сыграет против Софии Кенин, которая ранее сегодня оказалась сильнее первой ракетки мира Эшли Барти. В прошлом сезоне теннисистки провели единственную встречу на старте турнира WTA Premier Mandatory в Пекине, в которой победу одержала представительница США.



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