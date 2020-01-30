Australian Open. Стали известны имена финалистов в парном разряде

В финале Открытого чемпионата Австралии сыграют 11-е сеяные американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери и обладатели wild card Люк Сэвилл / Макс Пёрселл из Австралии.
На пути в решающий матч Сэвилл и Пёрселл обыграли два сеяных дуэта, Ройер / Текэу (8) во втором круге и Додиг / Полашек (4) в полуфинале. На уровне ATP/Grand Slam для 26-летнего Сэвилла и 21-летнего Пёрселла это первый финал в карьере.
35-летний Рам будет бороться за свой 20-й парный трофей (самые крупные титулы в его коллекции – на Мастерсах в Индиан-Уэллс-2017/Равен Клаасен и Париже-2018/Марсель Гранольерс), а 27-летний Солсбери – за пятый.