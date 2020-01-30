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Теннис

Джокович одолел Федерера и стал первым финалистом Australian Open

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Матч продолжался два часа 18 минут

#Australian Open, #Джокович

Источник – Чемпион.

В первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретились второй и третий номера посева Новак Джокович и Роджер Федерер.

50-я очная встреча завершилась в пользу сербского теннисиста, который был абсолютным фаворитом у букмекеров перед поединком.

В финале Джокович сыграет с победителем пары Тим – Зверев. Матч между этими спортсменами состоится 31 января.

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Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
1/2 финала, 30 января

Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6(1), 6:4, 6:3

Ранее, определились финалистки Australian Open.

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.

Источник: champion.com.ua
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