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Теннис

Гарбинье Мугуруса: “Очень рада прогрессу, которого добилась на Australian Open”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Испанская теннисистка рассказала о своём выступлении на Australian Open после победы в четвертьфинале

На пути в свой первый полуфинал на турнирах Большого Шлема с 2018 года Мугуруса обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову, посеянную под 30-м номером. Дальше испанка сыграет против третьей ракетки мира Симоны Халеп.

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“С каждым днём после начала турнира благодаря восстановлению и постоянным тренировкам мой уровень тенниса поднимался и я очень рада прогрессу, которого добилась на этом турнире. На старте я не думала, что зайду так далеко, потому что не очень хорошо себя чувствовала. У меня вообще мыслей об этом не было. Я думала только о тренировках.

Последние два года, я считаю, просто были менее успешными, если сравнивать их с предыдущими, и не думаю, что их можно назвать “комой” [журналист именно так назвал этот период – прим. БТУ]. Каждый игрок сталкивается с проблемами и есть моменты, когда у тебя ничего не получается. Но ты проходишь через это и возвращаешься к прежней форме.

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Самым сложным за это время было то, что я должна была так же упорно работать, как раньше, или даже больше, а результат быстро не приходил. В подобных ситуациях игроки просто отчаиваются, становятся раздражительными. Невероятно сложно выступать на топ-уровне на протяжении долгих лет и стабильно играть. Подобных игроков существует не так много.

Матч против Симоны будет непростым. Это решающие стадии турнира, и не важно, что твоя соперница из Топ-5. Безусловно, стоило ожидать здесь сильную теннисистку. Халеп очень стабильно выступает в течение последних нескольких лет”.

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> Симона Халеп: “Уже не считаю победу на “Шлемах” невозможной”

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Источник:
ausopen.com

Источник: btu.org.ua
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