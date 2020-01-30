Калинина с победы стартовала на турнире ITF во Франции

Матч длился почти два часа
#Франция, #Калинина
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире ITF в Андрезьє-Бутеоні (Франция).
В матче первого круга украинка, посеянная под 14-м номером, в трех сетах переиграла француженку Джессику Понше (№188 WTA).
Во втором круге Калинина сыграет против второго номера посева, американки Тэйлор Таунсенд.
Турнир ITF
Андрезьє-Бутеон, Франция
Призовой фонд – $60,000
Первый круг, 29 января
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Понше (Франция) 3:6, 6:3, 6:2
Напомним, Элина Свитолина по результатам прошлых матчей Australian Open гарантировала себе четвертую позицию в обновленном рейтинге WTA.
Ранее, Ястремская не будет защищать титул в Хуахине.
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