Калинина с победы стартовала на турнире ITF во Франции

Матч длился почти два часа

#Франция, #Калинина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире ITF в Андрезьє-Бутеоні (Франция).

В матче первого круга украинка, посеянная под 14-м номером, в трех сетах переиграла француженку Джессику Понше (№188 WTA).

Во втором круге Калинина сыграет против второго номера посева, американки Тэйлор Таунсенд.

Турнир ITF

Андрезьє-Бутеон, Франция

Призовой фонд – $60,000

Первый круг, 29 января

Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Понше (Франция) 3:6, 6:3, 6:2

Напомним, Элина Свитолина по результатам прошлых матчей Australian Open гарантировала себе четвертую позицию в обновленном рейтинге WTA.

Ранее, Ястремская не будет защищать титул в Хуахине.