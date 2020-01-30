Киченок покинула Australian Open

Украинская теннисистка завершила выступления в миксте

#Киченок, #Australian Open

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала микста украинка в дуэте с Роханом Бопанною из Индии без особых шансов проиграла японцу тандема Барбора Крейчикова (Чехия) / Никола Мектич (Хорватия).

Надежда Киченок была последней представительницей Украины на кортах Мельбурна.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Парный смешанный разряд

1/4 финала, 30 января

Барбора Крейчикова/Никола Мектич – Надежда Киченок/Рохан Бопанна 6:0, 6:2

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.