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Теннис

Киченок покинула Australian Open

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Украинская теннисистка завершила выступления в миксте

#Киченок, #Australian Open

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В матче 1/4 финала микста украинка в дуэте с Роханом Бопанною из Индии без особых шансов проиграла японцу тандема Барбора Крейчикова (Чехия) / Никола Мектич (Хорватия).

Надежда Киченок была последней представительницей Украины на кортах Мельбурна.

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Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Парный смешанный разряд
1/4 финала, 30 января

Барбора Крейчикова/Никола Мектич – Надежда Киченок/Рохан Бопанна 6:0, 6:2

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.

Источник: champion.com.ua
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