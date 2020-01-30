Киченок покинула Australian Open

Украинская теннисистка завершила выступления в миксте
#Киченок, #Australian Open
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В матче 1/4 финала микста украинка в дуэте с Роханом Бопанною из Индии без особых шансов проиграла японцу тандема Барбора Крейчикова (Чехия) / Никола Мектич (Хорватия).
Надежда Киченок была последней представительницей Украины на кортах Мельбурна.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Парный смешанный разряд
1/4 финала, 30 января
Барбора Крейчикова/Никола Мектич – Надежда Киченок/Рохан Бопанна 6:0, 6:2
Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.
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