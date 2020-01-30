Новое на сайте

еще
Четверг, 30 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисОпределились финалистки Australian Open
Теннис

Определились финалистки Australian Open

AdminНет комментариев
Добавлено

Обидчица Свитолиной вышла в финал турнира

#Australian Open, #Мугуруса

Источник – Чемпион.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису во втором полуфинале третья ракетка мира Симона Халеп проиграла Гарбінє Мугурусі.

Матч продолжался два часа 7 минут.

В финале Мугуруса встретится с Кенинов, которая ранее обыграла Барти.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
1/2 финала, 30 января

Гарбінє Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) 7:6(10), 7:5

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 2 декабря. Результаты дня

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Гарбинье Мугуруса: “Очень рада прогрессу, которого добилась на Australian Open”

Северин Люти: “Надеюсь, завтра Федерер будет чувствовать себя лучше”

Александр Зверев: “Раньше на турниры Большого Шлема я приезжал с большими ожиданиями от себя”

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 29 января. Результаты дня

Джокович может возглавить рейтинг ATP

Закрыть