Определились финалистки Australian Open

Обидчица Свитолиной вышла в финал турнира
#Australian Open, #Мугуруса
Источник – Чемпион.
На Открытом чемпионате Австралии по теннису во втором полуфинале третья ракетка мира Симона Халеп проиграла Гарбінє Мугурусі.
Матч продолжался два часа 7 минут.
В финале Мугуруса встретится с Кенинов, которая ранее обыграла Барти.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
1/2 финала, 30 января
Гарбінє Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) 7:6(10), 7:5
Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: