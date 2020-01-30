Определились финалистки Australian Open

Обидчица Свитолиной вышла в финал турнира

#Australian Open, #Мугуруса

Источник – Чемпион.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису во втором полуфинале третья ракетка мира Симона Халеп проиграла Гарбінє Мугурусі.

Матч продолжался два часа 7 минут.

В финале Мугуруса встретится с Кенинов, которая ранее обыграла Барти.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

1/2 финала, 30 января

Гарбінє Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния) 7:6(10), 7:5

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.