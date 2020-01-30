Сергей Стаховский: “У меня один план – чтобы сборная Украины победила”

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Первая ракетка Украины пообщался с журналистами о предстоящем выступлении команды в Кубке Дэвиса.



О Кубке Дэвиса

“Для меня эмоционально играть его легче, я понимаю, что это ответственность, и болельщики, и команда. За команду играть как-то легче: есть с кем поделиться эмоциями во время матча, есть на кого посмотреть.

Сейчас в личной карьере сложно ехать на челленджеры. Вот я поехал в Ренн. Ты выходишь на матч и да, там хороший корт, хорошая атмосфера, но ты играешь Australian Open, а потом приезжаешь на челленджер.

Мне 34 года, я уже прошел все уровни этого тенниса, играл на самом высоком уровне, на среднем и сейчас сложно себя мотивировать выходить на матчи, которые мне ничего не дают. Как с финансовой точки зрения, так и в рейтинговой, только если не выигрывать весь турнир. Мне сложно себя мотивировать, но в Кубке Дэвиса ты понимаешь, что играешь за команду.

О серии с пяти побед на Кубке Дэвиса

“Не загадывайте, я сейчас уже буду накручивать себя (улыбается). У меня личных планов нет. У меня один план – чтобы команда победила. В нашем процессе командном это самое главное”.

О рекордах в составе команды Кубка Дэвиса

“В негативном плане это влияет, потому что я понимаю, что у нас проблемы в воспитании молодых теннисистов. Когда мы начинали в 2007 году мы были официально самой молодой сборной в мире. Мне было 23 года, и я был самым старшим в команде. Мы говорили: «Вау, как круто, мы куда-то выйдем». Прошло 14 лет и ничего не поменялось.

Я бы не хотел быть рекордсменом, но жизнь меня поставила в эту ситуацию. Пока что нет молодых игроков, которые нас поменяют, но, надеюсь, что в ближайшем будущем они появятся”.

О завершении карьеры

“Мне очень сложно как-то оправдать свое отсутствие от семьи, у меня ведь трое детей, своими результатами, которые я показываю, или тем, что я стою 150-м в мире. Да, это неплохой рейтинг, не все там могу стоять. Но у меня есть три ребенка, у меня была очень неплохая карьера, а сейчас я не вижу смысла отрываться от семьи, не видеть своих детей и не показывать при этом хороших результатов. Это для меня очень сложно. Я планирую остаться в теннисе после завершения карьеры. Не могу сказать, что в роли тренера, но в теннисной индустрии точно останусь”.

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Источник:

xsport.ua