Северин Люти: “Надеюсь, завтра Федерер будет чувствовать себя лучше”

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Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира
Тренер швейцарского теннисиста рассказал о физической форме своего подопечного.
Напомним, в четвертьфинальном поединке на Australian Open против Тенниса Сандгрена третья ракетка мира жаловался на скованность в ноге и был вынужден обратиться за помощью к физиотерапевту из-за проблем с бедром.
“Суть в том, что боль никак не уходила, – рассказал швейцарским СМИ теннисист. – Я начал волноваться еще больше, так как принял большую дозу обезболивающих, но это никак не помогало. Прошло довольно много времени, пока я почувствовал, как боль проходит. Тогда мне стало спокойнее и это прибавило энергии, чтобы побороться до конца”.
В среду Северин Люти, тренер Роджера Федерера, в комментарии прессе сказал, что накануне полуфинала теннисист не тренировался. “Мы не тренировались, но таков был план, – отметил Люти. – Мы решили сосредоточиться на отдыхе и на восстановлении. Надеюсь, что завтра Роджер будет чувствовать себя лучше”.