Северин Люти: “Надеюсь, завтра Федерер будет чувствовать себя лучше”

Новости

Кубок Федерации. Расписание матчей сборной Украины на турнире в Эстонии

В США теннисисты соберут средства для благотворительного фонда Элины Свитолиной

Ньюпорт-Бич. Калинина сыграет в основной сетке

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Тренер швейцарского теннисиста рассказал о физической форме своего подопечного.



Напомним, в четвертьфинальном поединке на Australian Open против Тенниса Сандгрена третья ракетка мира жаловался на скованность в ноге и был вынужден обратиться за помощью к физиотерапевту из-за проблем с бедром.

“Суть в том, что боль никак не уходила, – рассказал швейцарским СМИ теннисист. – Я начал волноваться еще больше, так как принял большую дозу обезболивающих, но это никак не помогало. Прошло довольно много времени, пока я почувствовал, как боль проходит. Тогда мне стало спокойнее и это прибавило энергии, чтобы побороться до конца”.

В среду Северин Люти, тренер Роджера Федерера, в комментарии прессе сказал, что накануне полуфинала теннисист не тренировался. “Мы не тренировались, но таков был план, – отметил Люти. – Мы решили сосредоточиться на отдыхе и на восстановлении. Надеюсь, что завтра Роджер будет чувствовать себя лучше”.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии соперником Федерера стал серб Новак Джокович.

Во втором матче 1/2 финала сыграют немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

luzernerzeitung.ch

Фото: Getty Images.