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Теннис

Северин Люти: “Надеюсь, завтра Федерер будет чувствовать себя лучше”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Тренер швейцарского теннисиста рассказал о физической форме своего подопечного.

Напомним, в четвертьфинальном поединке на Australian Open против Тенниса Сандгрена третья ракетка мира жаловался на скованность в ноге и был вынужден обратиться за помощью к физиотерапевту из-за проблем с бедром.

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“Суть в том, что боль никак не уходила, – рассказал швейцарским СМИ теннисист. – Я начал волноваться еще больше, так как принял большую дозу обезболивающих, но это никак не помогало. Прошло довольно много времени, пока я почувствовал, как боль проходит. Тогда мне стало спокойнее и это прибавило энергии, чтобы побороться до конца”.

В среду Северин Люти, тренер Роджера Федерера, в комментарии прессе сказал, что накануне полуфинала теннисист не тренировался. “Мы не тренировались, но таков был план, – отметил Люти. – Мы решили сосредоточиться на отдыхе и на восстановлении. Надеюсь, что завтра Роджер будет чувствовать себя лучше”.

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В полуфинале Открытого чемпионата Австралии соперником Федерера стал серб Новак Джокович.

Во втором матче 1/2 финала сыграют немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим.

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Источник:
luzernerzeitung.ch

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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