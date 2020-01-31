Александр Зверев: “У Тима есть шанс в финале, если он будет в хорошем физическом состоянии”

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Немецкий теннисист пообщался с журналистами после поражения в полуфинале Australian Open.



“В начале матча я нервничал. Думаю, это нормально. В любом случае это был отличный матч. Тим показал теннис высочайшего уровня. Он был самым серьезным моим соперником на этой неделе. Нужно отдать ему должное. Он заслуживает сыграть в финале.

У меня было много шансов сегодня. У меня было 14 брейкпоинтов. Этого должно быть достаточно. В важные моменты я не показал свой лучший теннис, а он – показал. Вот где матч сложился в его пользу. У нас было много напряженных моментов в игре, четыре близких по счету сетов. В третьей партии у меня были сетболы. В четвертом сете у меня были шансы. Думаю, что в этом матче было много потрясающих розыгрышей. Это не был матч низкого качества.

В следующий раз мне просто нужно будет лучше действовать. Но нужно отдать ему должное. Сейчас он показывает невероятный теннис. Думаю, что у Доминика есть шанс в финале, если он будет в хорошем физическом состоянии. Все-таки он много длинных матчей сыграл на этом турнире, так что, увидим. Раньше он был грунтовым специалистом, но теперь адаптировал свой теннис и к такому покрытию. Теперь он может больше играть плоскими ударами. Уровень тенниса, который он показал сегодня, был гораздо выше, чем, например, на Итоговом турнире. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он заслуживает больших успехов”.



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