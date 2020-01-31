Доминик Тим: “В матче с Джоковичем постараюсь использовать свой опыт с финалов на Ролан Гаррос”

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Австриец встретился с журналистами после выхода в финал Australian Open.



“Мы, молодые игроки, выступаем в тяжелые времена. Всегда нужно обыграть кого-то из этих выдающихся легенд. Но сейчас, мне кажется, ситуация совсем другая. Надаль выиграл в Париже 12 раз, Джокович выиграл в Мельбурне 7 раз. Это невероятные достижения. Но я постараюсь использовать свой опыт последних двух финалов на Ролан Гаррос и улучшить свою игру еще больше. Думаю, что я уже это сделал по сравнению с матчами в Париже, а теперь постараюсь еще сильнее. На этот раз у меня есть чувство, что я обладаю отличным опытом. Я чувствую, что могу удерживать уровень своего тенниса на протяжении двух недель, чего не случилось в первый раз, когда я дошел до финала на Открытом чемпионате Франции.

Моя победа в Индиан-Уэллс в прошлом году принесла мне большое облегчение и большую уверенность в собственных силах, потому что я наконец сумел выиграть свой первый Мастерс на харде. Затем прошлой осенью в Азии и на турнирах в зале я сделал еще один шаг вперед. Я действительно развиваю свою игру, как мне кажется, в правильном направлении. Я стал более агрессивно действовать на харде, начал умнее подавать и лучше принимать. Это также придало мне много уверенности в этом новом году и для выступления в Австралии. Я сказал себе, что если смог дойти до финала на Итоговом турнире, то почему бы не сделать это и на хардовом «мэйджоре»? С тех пор я знаю, что я также могу очень хорошо выступать и на более быстрых кортах.

Думаю, что физически я буду готов к финальному матчу, учитывая сколько во мне сейчас адреналина. Я отыграл два супер-интенсивных матча против Надаля и против Зверева. Конечно, это скажется на моем состоянии, особенно завтра. Но я собираюсь пройти хорошее восстановление, выйти на легкую тренировку в субботу, и затем сделать все, чтобы быть на 100% готовым к выступлению вечером в воскресенье. 2 или 3 года назад у меня были с этим проблемы: после победы над серьезным соперником я проигрывал в следующем раунде. Но имея опыт, с такими ситуациями справляться легче. Сегодня в начале матча у меня были некоторые проблемы. Сразу со старта я не был в нужной форме, как в матче против Надаля. Потребовалось минут 20 или 30, чтобы войти в ритм. Я думаю, что это нормально, нужно просто это перебороть и полностью оставаться в игре.

Что касается непосредственно соперничества с Джоковичем, то большую часть из наших последних матчей выиграл именно я. Но я не считаю, что это много значит. Здесь он чувствует себя в абсолютной зоне комфорта. Он всегда показывает свой самый лучший теннис в Австралии уже много-много лет. Поэтому я жду от него такой же игры и в финале. Все, что я могу, – это делать все, что в моих силах, показать отличный теннис и, конечно, посмотреть, что я делал удачно в наших прошлых матчах в Париже и Лондоне, постараться повторить то, что удавалось. Однозначно, он будет фаворитом. Он выиграл 7 титулов здесь, ни разу не проиграл в финале и будет бороться за восьмой трофей. Я же сейчас хорошо чувствую себя на корте, показываю отличный теннис, так что постараюсь показать свой максимум в воскресенье”.

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