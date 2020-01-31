Федерер: Не знаю, сыграю ли в следующем году на Australian Open

Роджер Федерер прокомментировал поражение на Australian Open
#Федерер
Источник – xsport.иа.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не уверен в своем участии в следующем Australian Open.
Об этом рассказал сам теннисист.
“Понятия не имею, сыграю ли в следующем году. То же самое было в прошлом году. Никогда не знаешь, что случится в будущем. Особенно в моем возрасте, не знаю.
Я уверен в себе, доволен самочувствием. Я провел отличный тренировочный блок. У меня нет планов завершить карьеру. Посмотрим, как пройдет сезон, как все будет в семье. От этого и буду отталкиваться. Конечно, я надеюсь вернуться”, – отметил Федерер.
Напомним, Джокович одолел Федерера и стал первым финалистом Australian Open.