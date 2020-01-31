Федерер: Не знаю, сыграю ли в следующем году на Australian Open

Роджер Федерер прокомментировал поражение на Australian Open

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Источник – xsport.иа.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не уверен в своем участии в следующем Australian Open.

Об этом рассказал сам теннисист.

“Понятия не имею, сыграю ли в следующем году. То же самое было в прошлом году. Никогда не знаешь, что случится в будущем. Особенно в моем возрасте, не знаю.

Я уверен в себе, доволен самочувствием. Я провел отличный тренировочный блок. У меня нет планов завершить карьеру. Посмотрим, как пройдет сезон, как все будет в семье. От этого и буду отталкиваться. Конечно, я надеюсь вернуться”, – отметил Федерер.