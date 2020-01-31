Калинина проиграла во втором круге турнира ITF во Франции

Матч продолжался один час один минуту
#Франция, #Калинина
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) проиграла на хардовом турнире ITF в Андрезьє-Бутеоні (Франция).
В матче второго круга украинка, посеянная под 14-м номером, в двух сетах проиграла американке Тейлор Таунсенд (№79 WTA).
Матч продолжался один час одну минуту.
Турнир ITF
Андрезьє-Бутеон, Франция
Призовой фонд – $60,000
Второй круг, 30 января
Тейлор Таунсенд (США) – Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:1
Ранее, Калинина переиграла француженку Джессику Понше.
Напомним, Элина Свитолина по результатам прошлых матчей Australian Open гарантировала себе четвертую позицию в обновленном рейтинге WTA.
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