Калинина проиграла во втором круге турнира ITF во Франции

Матч продолжался один час один минуту

#Франция, #Калинина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) проиграла на хардовом турнире ITF в Андрезьє-Бутеоні (Франция).

В матче второго круга украинка, посеянная под 14-м номером, в двух сетах проиграла американке Тейлор Таунсенд (№79 WTA).

Матч продолжался один час одну минуту.

Турнир ITF

Андрезьє-Бутеон, Франция

Призовой фонд – $60,000

Второй круг, 30 января

Тейлор Таунсенд (США) – Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:1

Ранее, Калинина переиграла француженку Джессику Понше.

Напомним, Элина Свитолина по результатам прошлых матчей Australian Open гарантировала себе четвертую позицию в обновленном рейтинге WTA.