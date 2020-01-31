Кенинов – Мугуруса: прогноз букмекеров

Источник – Чемпион.

В финальном матче Australian Open – 2020 американка София Кенинов поборется за титул с испанкой Гарбіньє Мугурусою.

Фаворитом встречи, по мнению букмекерской компании Parimatch является испанская теннисистка.

Коэффициент на победу Мугуруси – 1,55. Победа Кенинов – 2,55. Наиболее вероятным итогом финала букмекеры считают победу Магуруси в двух сетах.

Напомним, финал состоится в субботу, 1 февраля. Начало в 10:30 по киевскому времени.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ на Чемпионе.