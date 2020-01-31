Людмила Киченок: “Мы с сестрой снова будем играть вместе”

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Украинская теннисистка – о старте сезона и будущих выступлениях в паре с сестрой Надеждой.



Об Андрее Шевченко на киевских кортах:

«Сережа (Стаховский, – ред.) тренировался с ним на соседнем корте и мы, пользуясь случаем, всем женским коллективом побежали делать фото. На корте он выглядит солидно, хорошо двигается. Мы не вникали в их тренировочный процесс, но пару розыгрышей видели, что он в хорошей форме».

О выступлении на Australian Open:

«Старт вышел неплохим, но хотелось бы лучше. Первый турнир у меня получился неплохой, но потом не получилось держать такой темп и Australian Open получился провальным для меня. Неплохо вышел турнир в Брисбене, где я дошла к полуфиналу. Надеюсь, что дальше все будет лучше».

О матче против сестры в миксте:

«Это было очень смешно, поскольку на Australian Open я попала в последний момент. Мы с моим напарником не были первыми в альтернативе и не попали в основную сетку. Но снялась та пара, которая должна была играть против моей сестры, и мы естественно зашли на их место и играли против нее. Узнали об этом за четыре часа до матча, после чего очень много смеялись. Но матч получился как тренировочный и они победили. У нее просто напарник более опытный в миксте, много играет и матч получился очень интересный, а через 20 минут я уже ехала в аэропорт».

О совместных матчах с сестрой:

«Мы снова будем вместе играть. Сложно, что семейные отношения мешают в работе. Попробуем играть вместе начиная со следующего турнира в Питере. Это еще и из-за Олимпиады, где мы хотим выступать вместе».

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Источник:

xsport.ua

Фото: Instagram.