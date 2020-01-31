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Теннис

Определились финалисты Australian Open

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Тим одолел Зверева в четырех сетах

#Australian Open, #Тим

Источник – Чемпион.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису во втором полуфинале Доминик Тим (АТР 5) переиграл Александра Зверева (АТР 7).

Матч продолжался 3 часа 34 минуты.

В финале Australian Open встретится с Новаком Джоковичем, который вчера победил Роджера Федерера.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
1/2 финала, 31 января

Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

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Ранее, определились финалистки Australian Open.

Источник: champion.com.ua
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