Определились финалисты Australian Open

Тим одолел Зверева в четырех сетах
#Australian Open, #Тим
Источник – Чемпион.
На Открытом чемпионате Австралии по теннису во втором полуфинале Доминик Тим (АТР 5) переиграл Александра Зверева (АТР 7).
Матч продолжался 3 часа 34 минуты.
В финале Australian Open встретится с Новаком Джоковичем, который вчера победил Роджера Федерера.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
1/2 финала, 31 января
Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
Ранее, определились финалистки Australian Open.
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