Определились финалисты Australian Open

Тим одолел Зверева в четырех сетах

#Australian Open, #Тим

Источник – Чемпион.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису во втором полуфинале Доминик Тим (АТР 5) переиграл Александра Зверева (АТР 7).

Матч продолжался 3 часа 34 минуты.

В финале Australian Open встретится с Новаком Джоковичем, который вчера победил Роджера Федерера.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

1/2 финала, 31 января

Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Ранее, определились финалистки Australian Open.