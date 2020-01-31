Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 30 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Андрезьё-Бутеон, Франция ($60,000; Hard- Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Катарина Завацкая (Украина, 4) – Ребекка Шрамова (Словакия) 1:6, 4:6

Нонтхабури, Таиланд ($25,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Владислав Орлов (Украина) – Хумаюн Султанов (Узбекистан, 7) 6:7(4), 6:7(4)



Каир, Египет ($15,000; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 2 круг

Юрий Джавакян (Украина) – Стефано Бальдони (Италия, Q) 6:4, 6:4

Олег Хотков (Украина) – Александр Шевченко (Россия, 7) 1:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Юрий Джавакян/Гунджан Джадхав (Украина/Индия) – Мохамед Абулкассем/Омар эль-Мослемани (Египет, Alt) 2:6, 6:4, 10-7

Монастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Марат Девятьяров/Ён Пак Лонг (Украина/Гонконг) – Арно Бови/Готье Онклен (Бельгия) 3:6, 1:6



Тунис, Тунис (Grade 2; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Мария Долженко (Украина, Q) – Денислава Глушкова (Болгария) 3:6, 1:6

Каир, Египет (Grade 4; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 3 круг

Данил Щеблыкин (Украина) – Филиппос Астреинидис (Греция, 7) 2:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 2 круг

Анастасия Воробьёва/Серафима Шастова (Украина/Россия) – Мариам Ибрахим/Жермин Шериф (Египет, 8) 4:6, 6:2, 6-10

Елизавета Чередник/Есения Овчарова (Украина) – Раван Абдельазиз/Басмала Абуталеб (Египет) 6:3, 4:6, 9-11

Артём Бабаев/Даниил Щеблыкин (Украина) – Ян Коберски/Руслан Тюкаев (Польша/Россия, 8) 5:7, 1:6

Найроби, Кения (Grade 4; Clay – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 2 круг

Тарас Пахаренко/Мутсафа Бенмира (Украина/Марокко) – Мехди Беншакрун/Кристофер Фок Кау (Египет/Маврикий, 2) 3:6, 5:7

Киш, Иран (Grade 5; Clay – Outdoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Денис Замараев (Украина, Q) – Сейед Мохаммад Эман Хоссеини (Иран) 6:0, 6:1

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Денис Замараев/Махмут Бера Биниджи (Украина/Турция) – Самияр Эльяси/Арийо Джавади (Иран) 4:6, 5:7

Ставангер, Норвегия (Grade 5; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Владимир Якубенко/Леннон Рорк Джонс (Украина/Япония) – Эммануэль Джебету/Абайоми Олусей Филипс (Нигерия, 2) 6:1, 6:2



Тарб, Франция (U14; Super Category; Hard – Indoor)

Основная сетка. 3 круг

Александр Пономарь (Украина, 3) – Гур Трахтенберг (Израиль, Q) 6:1, 5:7, 6:1

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Константин Мантач/Даниил Сарксян (Украина/Россия) – Йоэль Шварцлер/Янис Рафаэль Зиммен (Австрия/Швейцария) 5:7, 6:4, 10-4

Анастасия Фирман/Анна Ващенко (Украина, 5) – Эна Койке/Сара Сайто (Япония) 6:3, 5:7, 6-10

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