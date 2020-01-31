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Теннис

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Каир, Египет ($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

10:00 | Юрий Джавакян (Украина) – Жюль Окала (Франция, 1)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

13:00 | Юрий Джавакян/Гунджан Джадхав (Украина/Индия) – Александр Игошин/Евгений Тюрнев (Россия, 1)
13:00 | Олег Хотков/Лю Ханьюй (Украина/Китай) – Жюль Окала/Фабрицио Орнаго (Франция/Италия)

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Киш, Иран (Grade 5; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

09:30 | Денис Замараев (Украина, Q) – Ариан Эсмаэлипурфаллахи (Иран, 1)

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Ставангер, Норвегия (Grade 5; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. Финал

13:00 | Владимир Якубенко/Леннон Рорк Джонс (Украина/Япония) – Себастьян Аббуд/Тимоти Карлссон Сегер (Швеция, 1)

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Тарб, Франция (U14; Super Category; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала

18:30 | Александр Пономарь (Украина, 3) – Федерико Чина (Италия)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

14:00 | Константин Мантач/Даниил Сарксян (Украина/Россия) – Луис Гарсия-Паес/Габриэль Гету (Испания/Румыния)

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Источник: btu.org.ua
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