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Теннис

Завацкая не смогла пробиться в четвертьфинал турнира во Франции

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Катарина Завацкая покинула турнир во Франции

#Завацкая

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнира ITF W60 во французском Андрезьє-Бутеон.

 Во втором круге украинка проиграла словацкой теннисистке Ребекки Шрамковій.

ITF W60
Андрезьє-Бутеон, Франция
1/8 финала, 30 января

Ребекка Шрамкова – Катарина Завацкая 6:1, 6:4

Ранее, Киченок покинула Australian Open.

Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.

Источник: champion.com.ua
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