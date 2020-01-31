Завацкая не смогла пробиться в четвертьфинал турнира во Франции

Катарина Завацкая покинула турнир во Франции
#Завацкая
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнира ITF W60 во французском Андрезьє-Бутеон.
Во втором круге украинка проиграла словацкой теннисистке Ребекки Шрамковій.
ITF W60
Андрезьє-Бутеон, Франция
1/8 финала, 30 января
Ребекка Шрамкова – Катарина Завацкая 6:1, 6:4
Ранее, Киченок покинула Australian Open.
Напомним, Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA.
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