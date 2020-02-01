Кенинов выиграла Australian Open

#Кенинов, #Мугуруса

Источник – Чемпион.

София Кенинов(15) стала победительницей Australian Open-2020 года, обыграв в финале турнира Гарбінє Мугурусу(32).

Для Кенинов это первый титул Grand Slam, ранее она не выходила даже в четвертьфинал.

Со следующей недели София поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга, дебютировав в ТОП-10.

Гарбінє Мугуруса провела четвертый финал на турнирах такого уровня в карьере, ранее у нее были две победы (Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017).

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Финал

София Кенинов (США) – Гарбінє Мугуруса (Испания) – 4:6, 6:2, 6:2