Кенинов выиграла Australian Open

#Кенинов, #Мугуруса
Источник – Чемпион.
София Кенинов(15) стала победительницей Australian Open-2020 года, обыграв в финале турнира Гарбінє Мугурусу(32).
Для Кенинов это первый титул Grand Slam, ранее она не выходила даже в четвертьфинал.
Со следующей недели София поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга, дебютировав в ТОП-10.
Гарбінє Мугуруса провела четвертый финал на турнирах такого уровня в карьере, ранее у нее были две победы (Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017).
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Финал
София Кенинов (США) – Гарбінє Мугуруса (Испания) – 4:6, 6:2, 6:2
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