Новак Джокович – Доминик Тим: факты и статистика финалистов Australian Open

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Анонс решающего противостояния на Открытом чемпионате Австралии.



Для теннисистов это будет 11-й очный поединок.

Новак Джокович лидирует в общей статистике 6-4, Доминик Тим выиграл в 4 из 5 последних матчей.

Для 32-летнего серба это будет восьмой финал на Открытом чемпионате Австралии. Джокович ни разу не проигрывал в титульных матчах в Мельбурне.

По количеству трофеев на Australian Open Новак лидирует в Открытой Эре: 7 титулов (по 6 титулов у Роя Эмерсона и Роджера Федерера).

Для 26-летнего австрийца это будет третий финал на турнирах Большого Шлема в карьере и первый на кортах в Мельбурне.

На счету Тима 2 победы над Джоковичем на соревнованиях серии Grand Slam – на Ролан Гаррос (также по 2 победы у Томаша Бердыха, Энди Маррея и Марата Сафина).

Новак Джокович в текущем сезоне не проиграл ни одного официального матча. Серб одержал 6 побед на ATP Cup. Свое последнее поражение Джокович потерпел еще в прошлом году на Итоговом турнире в группе от Роджера Федерера.

Доминик Тим в 2020 году до выступления в Мельбурне проиграл 2 из 3 своих матчей на ATP Cup.

> Лучшие розыгрыши Джоковича и Тима на турнирах ATP (ВИДЕО)

1) Игра на подаче: на Australian Open Доминик Тим проиграл 9 геймов на своей подаче за последние 2 матча, в то же время Новак Джокович после первого круга, в котором отдал 4 гейма на подаче Яну-Леннарду Штруффу, проиграл за 5 встреч только 3 своих гейма.

2) Виннеры/Невынужденные ошибки: Джокович ведет в статистике с соотношением 1,6 виннера на каждую невынужденнух ошибку (213-131), у Тима этот показатель – 1,3 (287 виннеров и 213 невынужденных ошибок).

3) Время на корте: серб провел 16 сетов на турнире и отыграл 12,5 часов, австриец – 23 сета и 18,5 часов.

4) Успех в розыгрышах: Новак Джокович выиграл более 57,3 % в розыгрышах до 4 ударов (53,6 % – показатель Доминика Тима) и более 55% – в розыгрышах от 5 до 8 ударов (50,6% – показатель австрийца). Тим же имеет незначительное преимущество в категории 9+ ударов (62,3 против 62,3 у Джоковича).

5) За последние 10 сезонов Открытого чемпионата Австралии 4 раза победителем становился игрок, который играл в первом полуфинале, 6 раз – во втором полуфинале.

ПУТЬ В ФИНАЛ

Новак Джокович (12 часов 29 минут)

1-й круг: Ян-Леннард Штруфф 7-6(5), 6-2, 2-6, 6-1

2-й круг: Тацумо Ито 6-1, 6-4, 6-2

3-й круг: Ёсихито Нисиока 6-3, 6-2, 6-2

4-й круг: Диего Шварцман (14) 6-3, 6-4, 6-4

Четвертьфинал: Милош Раонич 6-4, 6-3, 7-6(1)

Полуфинал: Роджер Федерер (3) 7-6(1), 6-4, 6-3

Доминик Тим (18 часов 24 минуты)

1-й круг: Адриан Маннарино 6-3, 7-5, 6-2

2-й круг: Алекс Болт 6-2, 5-7, 6-7(5), 6-1, 6-2

3-й круг: Тэйлор Фритц 6-2, 6-4, 6-7(5), 6-4

4-й круг: Гаэль Монфис (10) 6-2, 6-4, 6-4

Четвертьфинал: Рафаэль Надаль (1) 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6)

Полуфинал: Александр Зверев (7) 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4)

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Фото: ATP Tour.