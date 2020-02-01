Прямая трансляция: София Кенин – Гарбинье Мугуруса. Australian Open. Финал

Решающий матч в женском одиночном разряде турнира в МельбурнеAustralian Open – Grand SlamМельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
ФиналСофия Кенин (США, 14) – Гарбинье Мугуруса (Испания)
> Борьба за первый “Шлем” сезона: София Кенин против Гарбинье Мугурусы в финале Australian Open
Начало матча не ранее 10:30 по Киеву
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