Прямая трансляция: София Кенин – Гарбинье Мугуруса. Australian Open. Финал

Решающий матч в женском одиночном разряде турнира в Мельбурне



Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735

Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

София Кенин (США, 14) – Гарбинье Мугуруса (Испания)

> Борьба за первый “Шлем” сезона: София Кенин против Гарбинье Мугурусы в финале Australian Open

Начало матча не ранее 10:30 по Киеву

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