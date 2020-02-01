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Теннис

Прямая трансляция: София Кенин – Гарбинье Мугуруса. Australian Open. Финал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Решающий матч в женском одиночном разряде турнира в Мельбурне

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал
София Кенин (США, 14) – Гарбинье Мугуруса (Испания)

> Борьба за первый “Шлем” сезона: София Кенин против Гарбинье Мугурусы в финале Australian Open

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Начало матча не ранее 10:30 по Киеву

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Источник: btu.org.ua
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