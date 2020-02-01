Новое на сайте

еще
Суббота, 1 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЮный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции
Теннис

Юный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинец поборется за победу в турнире

#Пономарь

Источник – Чемпион.

Александр Пономарь примет участие в финале престижного юношеского турнира Les Petits As в французском городе Тарбе.

В полуфинале 14-летний украинец, посеянный под третьим номером, вырвал победу у первой ракетки турнира Атакана Карахана из Турции – 7:6 (7:2), 7:5

В финале Паламарь встретится с Янисом Раффаэлем Зімменом из Швейцарии.

Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category
Тарбе, Франция
Хард
01 февраля

Александр Пономарь – Атакан Карах 7:6 (7:2), 7:5

Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
15-летний теннисист скончался во время тренировки

Свитолина поздравила Кенин с победой на Australian Open

Кенинов выиграла Australian Open

В апреле WTA в тестовом режиме запустит систему определения попадания мяча на грунте

Мугуруса выиграла первый сет финала Australian Open в Кенинов

Закрыть