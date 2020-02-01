Юный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции

Украинец поборется за победу в турнире

#Пономарь

Источник – Чемпион.

Александр Пономарь примет участие в финале престижного юношеского турнира Les Petits As в французском городе Тарбе.

В полуфинале 14-летний украинец, посеянный под третьим номером, вырвал победу у первой ракетки турнира Атакана Карахана из Турции – 7:6 (7:2), 7:5

В финале Паламарь встретится с Янисом Раффаэлем Зімменом из Швейцарии.

Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category

Тарбе, Франция

Хард

01 февраля

Александр Пономарь – Атакан Карах 7:6 (7:2), 7:5

Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.