Юный украинский теннисист вышел в финал турнира во Франции

Украинец поборется за победу в турнире
#Пономарь
Источник – Чемпион.
Александр Пономарь примет участие в финале престижного юношеского турнира Les Petits As в французском городе Тарбе.
В полуфинале 14-летний украинец, посеянный под третьим номером, вырвал победу у первой ракетки турнира Атакана Карахана из Турции – 7:6 (7:2), 7:5
В финале Паламарь встретится с Янисом Раффаэлем Зімменом из Швейцарии.
Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category
Тарбе, Франция
Хард
01 февраля
Александр Пономарь – Атакан Карах 7:6 (7:2), 7:5
Напомним, 15-летний теннисист скончался во время тренировки.
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