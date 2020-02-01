В апреле WTA в тестовом режиме запустит систему определения попадания мяча на грунте

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Первым турниром с данной технологией станет Volvo Car Open в Чарльстоне



На турнире WTA Premier в Чарльстоне (4-12 апреля), который проводится на зелёном грунте, в тестовом режиме будет опробована система видеоповторов FoxTenn, которая уже как два года сертифицирована Женской теннисной ассоциацией.

Процедура “челленджей” будет работать так же, как и на остальных турнирах WTA – три попытки за сет и без проверки метки мяча на самой площадке. Использоваться эта технология будет только на двух основных кортах – Billie Jean King Stadium Court и The Althea Gibson Club Court.

Напомним, что с этого месяца WTA также начнёт пробный период “коучинга”, разрешающий тренерам помогать своим подопечным с трибуны на корте.

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Источник:

www.wtatennis.com