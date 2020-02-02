Australian Open. Хименес-Касинцева стала первой чемпионкой “Шлема” из Андорры, Майо повторил достижение Монфиса

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Итоги Открытого чемпионата Австралии среди игроков до 18 лет
Australian Open Junior Championships – ITF World Tennis Tour Juniors Мельбурн, Австралия • 25 января – 1 февраля • хард Сетки турнира (девушки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд Сетки турнира (юноши): квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Теннисистка из Андорры стала первой представительницей своей страны, которая сумела победить на юниорском турнире Большого Шлема. Отметим, что в третьем круге Виктория отыграла три матчбола у итальянки Мелании Делай.
14-летняя Хименес-Касинцева была самой юной теннисисткой в основной сетке Australian Open. Отец андорчанки Хоан Хименес Гуэрра ранее тоже играл в теннис и поднимался на 505-е место в рейтинге АТР.
Французский теннисист за час обыграл своего соотечественника и выиграл дебютный юниорский “мэйджор”. Это был первый финал финал на данных турнирах с 2004 года, в котором сыграли два представителя Франции.
16-лет назад Гаэль Монфис обыграл Жослана Уанну. На следующей неделе Майо исполняется 18 лет и он планирует выступить на юниорском Ролан Гаррос в июне.