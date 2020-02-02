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Теннис

Australian Open. Хименес-Касинцева стала первой чемпионкой “Шлема” из Андорры, Майо повторил достижение Монфиса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Australian Open Junior Championships – ITF World Tennis Tour Juniors
Мельбурн, Австралия • 25 января – 1 февраля • хард
Сетки турнира (девушки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Сетки турнира (юноши): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

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ФИНАЛ. ДЕВУШКИ
Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, 9) – Вероника Башак (Польша) 5:7, 6:2, 6:2

Теннисистка из Андорры стала первой представительницей своей страны, которая сумела победить на юниорском турнире Большого Шлема. Отметим, что в третьем круге Виктория отыграла три матчбола у итальянки Мелании Делай.

14-летняя Хименес-Касинцева была самой юной теннисисткой в основной сетке Australian Open. Отец андорчанки Хоан Хименес Гуэрра ранее тоже играл в теннис и поднимался на 505-е место в рейтинге АТР.

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ФИНАЛ. ЮНОШИ
Арольд Майо (Франция, 1) – Артур Казо (Франция, 5) 6:4, 6:1

Французский теннисист за час обыграл своего соотечественника и выиграл дебютный юниорский “мэйджор”. Это был первый финал финал на данных турнирах с 2004 года, в котором сыграли два представителя Франции.

16-лет назад Гаэль Монфис обыграл Жослана Уанну. На следующей неделе Майо исполняется 18 лет и он планирует выступить на юниорском Ролан Гаррос в июне.

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Отметим, что Майо и Казо получили wild card в квалификацию турнира АТР в Марселе, который пройдет через две недели.
Australian Open. Хименес-Касинцева стала первой чемпионкой "Шлема" из Андорры, Майо повторил достижение Монфиса

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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